Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 22 марта стали известны имена ведущих премии «Муз-ТВ». Информация появилась в официальном Instagram-аккаунте телеканала.

https://www.instagram.com/p/CMt_503lhn0/

Ведущими предстоящей премии станут блогер Настя Ивлеева, журналистка Ксения Собчак и шоумен Александр Ревва. Также известно, что будет и четвёртый ведущий, но его имя пока не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что ежегодная премия «Муз-ТВ» была отменена в 2020 году из-за пандемии коронавиуса. В 2021 году премия состоится 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт».

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