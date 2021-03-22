Брюссель, , 15:59 — REGNUM Саммит Североатлантического альянса (НАТО) в нынешнем году будет проведен в Брюсселе, однако на данный момент дата его проведения и формат еще не определены. Об этом 22 марта сообщил на пресс-конференции в столице Бельгии генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе», — сказал он.

Также генсек НАТО рассказал, что он говорил с президентом США Джо Байденом о данном саммите, и последний подтвердил, что ожидает возможности встречи с союзниками по альянсу.

«Что касается формата саммита и его даты, это пока согласовывается», — добавил Столтенберг.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел телефонные переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.