Киев, , 16:06 — REGNUM Полиция Киева получила электронное сообщение о минировании территории возле одного из административных зданий на улице Грушевского, в правительственном квартале Киева. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба управления Национальной полиции города.

В сообщении говорится, что в настоящее время ведётся проверка указанной территории и транспортных средств, находящихся рядом.

На месте работают правоохранители, взрывотехники, кинологи, спасатели и другие представители экстренных служб. Полицейские также работают над поисками самого «минёра».

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