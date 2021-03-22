Минск, , 15:56 — REGNUM У сжигавших заживо 22 марта 1943 года мирных жителей белорусской деревни Хатынь нет национальности. Об этом 22 марта во время акции памяти в мемориальном комплексе «Хатынь» заявил председатель правительства Белоруссии Роман Головченко.

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«Мы думали, что такие трагедии навсегда остались в прошлом. Но, к сожалению, этого не происходит. С детства мы помним фразу «пепел Хатыни стучит в наших сердцах». Но у этой фразы есть еще и продолжение или созвучное высказывание историка Карамзина, который сказал: холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести…». Сегодня мы по-новому осмысливаем эти слова, если говорить о совести, о том, что движет каждым человеком в его поступках, в его моральном выборе», — заявил Головченко.

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Со ссылкой на свидетельства хатынской трагедии в архивных документах он поведал, что сжигавший белорусскую деревню полицейский батальон состоял из людей разных национальностей. При этом он отметил: «Речь не о национальностях. Кто-то спекулирует на этой теме, спорит, кто внес больший «вклад» в уничтожение Хатыни. Но зло не имеет национальности. Речь о том, что люди, которые участвовали в этих злодеяниях, делали свой выбор».

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«Но в основном это были в прошлом советские люди. И наряду с отъявленными садистами и мерзавцами, которые, видимо, получали удовольствие от того, что они делали, там были и те, кто стали на путь предательства, движимые своими внутренними соображениями: ненавистью к советской власти, возможностью восстановления прежних прав, имущественных и так далее. Но чем бы они ни были движимы, они стали предателями», — цитирует государственное информагентство БелТА выступление чиновника в мемориальном комплексе.

Отметим, в советские времена не использовалось (во всяком случае, широко) выражение «пепел Хатыни стучит в наших сердцах». Вероятно, премьер-министр Белоруссии где-то слышал нечто похожее. «Пепел Клааса стучит в моё сердце!», — цитата из произведения «Легенда об Уленшпигеле» (1867) бельгийского писателя Шарля де Костера. Также в советские времена была известна песня «Бухенвальдский набат» в исполнении Муслима Магомаева, ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова и других исполнителей, однако и в ней нет упоминания о Хатыни.

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