Москва, , 15:55 — REGNUM Рейтинг зарплат в отраслевом и территориальном разрезе лишний раз подчеркивает сложившуюся уже очень давно картину в регионах России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Больше всего зарабатывают либо наиболее квалифицированные специалисты, работающие в наиболее востребованных направлениях, где спрос на высококлассные знания, навыки, опыт оплачивается выше.

Либо те, кто трудится, во-первых, в добывающих отраслях (не стоит забывать, что эти направления «кормят» всю страну — более половины доходной части бюджета сейчас формируется за счет экспорта энергоресурсов), во-вторых, те, кто работает в крайне тяжелых условиях.

Речь о районах Дальнего Востока, Крайнего Севера, морского промысла и т.д. Естественно, жители заполярья, отдаленных регионов, моряки рыболовецких судов, золотодобытчики, нефтяники, газовики как раз относятся и к категории весьма востребованных профессий, и к категории, кому приходится работать в действительно тяжелых условиях.

При чем, сложившаяся картина год от года существенно не меняется.

Лишь в периоды, когда доходы от экспорта нефти существенно снижаются, в отдельных нефтедобывающих компаниях может быть временное снижение темпов роста заработных плат.

Есть еще и фактор «успешности» того или иного региона. Так, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татария и многие иные края, области и республики характеризуются широко диверсифицированной промышленностью, наличием современных и достаточно эффективных производств, гораздо большей деловой активностью и еще рядом факторов, способствующих более высоким доходом трудящихся.

Депрессивные регионы, находящиеся на дотациях, хронически не способные снизить долговую нагрузку (в некоторых регионах госдолг существенного превышает годовой валовый региональный продукт), отличаются и высоким уровнем безработицы, и очень низкими зарплатами. В том числе, и в тех отраслях, где в успешных регионах плата заметно больше.

Подобные дисбалансы преодолеть крайне непросто, и на это уйдут многие годы. Тем не менее, одна из основных задач современного российского правительства заключается в том числе и в том, чтобы подтянуть отстающие регионы в части улучшения экономической ситуации в них, увеличения доходов населения и постепенного выравнивания качества жизни», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средние отраслевые зарплаты в Сахалинской области, Москве и Ямало-Ненецком автономном округе — самые высокие в России.

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