Москва, , 15:54 — REGNUM В настоящее время 55 стран мира заключили с Россией контракты на производство российской вакцины от коронавируса на своей территории .Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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«Соглашения с иностранными производителями — я хочу это подчеркнуть, чтобы все понимали, о чём речь, именно с иностранными производителями, то есть теми, кто будет производить нашу вакцину на своей территории — заключены уже на 700 млн человекодоз в год», — заявил Путин.

«Только сегодня — это новость самая свежая этого дня — с одной из индийских компаний подписано соглашение на 100 млн человекодоз. Итак, это 55 стран, в которых проживает в общей сложности 1,4 млрд человек. В ближайшее время в странах наших партнёров количество людей, которые проживают в этих странах, будет 2,5 млрд человек», — указал он.