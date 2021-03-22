Белгород, , 16:15 — REGNUM Поставку 5,8 тысячи доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» ожидают 22 марта в Белгородской области. Ранее прибывшая в регион вакцина уже полностью освоена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По словам начальника департамента здравоохранения области Андрея Иконникова, 22 марта в регион прибудет 5,8 тысячи доз вакцины, 24 марта — ещё один транш, рассчитанный на иммунизацию 7,3 тысячи человек. Активно записываются на вакцинацию от COVID-19 жители старше 60 лет. Пенсионеры составляют 50% от общего числа поданных заявок.

Всего в регионе подана 108 831 заявка на вакцинацию. Прошли полный курс иммунизации 73 948 человек.