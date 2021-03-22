Киев, , 15:53 — REGNUM Индийской вакцине от коронавируса Covishield, которой в настоящее время прививают украинцев, на Украине доверяет лишь 3% населения.

Соответствующие результаты социологического исследования обнародовал 22 марта Украинский институт будущего, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 44% граждан Украины затруднились с ответом на вопрос, какой вакцине против коронавируса они доверяют.

Больше всего граждане Украины, согласно опросу, доверяют вакцине от коронавируса Pfizer/BioNTech (17%), а также препарату американской компании Moderna (11%), далее к рейтинге российская вакцина «Спутник V» (9%) и оригинальный препарат Oxford/AstraZeneca (7%).

Интересно, что вакцине китайской компании Sinovac Biotech, которую также в скором времени должны поставить на Украину, доверяет все 1% респондентов.

Также социологи подчеркивают, что различные регионы Украины по-разному доверяют зарубежным вакцинам, например, на юге и востоке страны российскому «Спутник V» доверяют 20% граждан.

Социсследование проводилось с 3 по 13 марта методом опроса face-to-face, было опрошено 2400 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,05%.

Напомним, что на сегодняшний день на Украине ввели 111.025 доз вакцины от коронавируса, все привитыве граждане пока получили одну дозу препарата. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.