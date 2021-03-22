Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Для Грузии будет лучше, если в стране появится больше партий, защищающих её интересы. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 марта заявил журналистам депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.

Депутат прокомментировал заявление экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, что он намерен остаться в политике. По мнению Заркуа, если бывший глава правительства создаст партию, то это вызовет интерес в обществе.

«Я приветствую увеличение количества партий в Грузии, которые будут максимально защищать интересы Грузии. И правящей партии не придётся тягаться только с обанкротившейся партией «Единое национальное движение», — заявил Заркуа.

Напомним, Гахария ушел в отставку 18 февраля. 22 марта он заявил журналистам, что не уходит из политики. Подробности бывший премьер-министр пообещал рассказать позже.

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