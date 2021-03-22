Куала-Лумпур, , 15:52 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин призвал военное руководство Мьянмы изменить политический курс, сообщает Sindonews.

Малайзия выразила большую озабоченность трагической ситуацией в Мьянме после военного переворота 1 февраля.

«Малайзия призывает все заинтересованные стороны работать вместе для мирного разрешения кризиса», — заявил премьер-министр страны.

Мухиддин Ясин призвал к немедленному и безоговорочному освобождению политических лидеров, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Мьянмы, которые были задержаны 1 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия поддерживает призыв президента Индонезиипровести экстренный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для обсуждения ситуации в Мьянме.

Подробнее в материале: Малайзия поддерживает проведение экстренного саммита АСЕАН по Мьянме