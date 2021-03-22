Москва, , 15:51 — REGNUM Российские вакцины от коронавируса показывают самую высокую эффективность на фоне аналогов. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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«Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. Повторю: это безусловный успех наших отечественных учёных и специалистов. Его признают и за рубежом», — заявил Путин.

«География использования российского «Спутник V» активно растёт. Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы порой, откровенные небылицы, интерес к нашей вакцине проявляет всё больше государств по всему миру», — указал он.

Разрешение на её применение на своей территории выдали уже 55 стран, указал президент.