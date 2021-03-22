Москва, , 15:50 — REGNUM Светлана Иванова назначена статс-секретарём — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Иванову Светлану Владимировну статс-секретарём — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Занимавшая ранее этот пост Татьяна Костарева была освобождена от должности в ноябре 2020 года.

Напомним, Светлана Иванова после окончания Костромского государственного технологического университета с 1999 по 2004 год работала в различных организациях юрисконсультом, затем по 2011 год — в органах государственной власти Костромской области. С 2011 по 2012 год — начальник правового управления администрации Костромской области, статс-секретарь — заместитель губернатора Костромской области.

С 2015 года по 2019 год работала в администрации президента РФ, затем в аппарате правительства России в различных должностях: с марта 2020 года — заместитель директора департамента регионального развития и инфраструктуры.