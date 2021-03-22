Москва, , 15:50 — REGNUM На Котельнической набережной Москвы неизвестный мужчина угрожал ножом инспектору ДПС. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Инцидент произошёл 19 марта. По данным СК, мужчина подошёл к инспектору ДПС военной автоинспекции и, демонстрируя предмет, похожий на нож, угрожал его применением.

«Несмотря на требования сотрудника о прекращении противоправных действий, мужчина продолжил размахивать ножом и преследователь инспектора, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

По данным СК, личность мужчины установили, проводится расследование.