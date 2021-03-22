Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 15:50 — REGNUM В Белоярском городском округе Свердловской области потушили крупный пожар. Он возник в посёлке Совхозный, сообщает областное управление МЧС.

По данным ведомства, горел ангар, в котором находилась мастерская по ремонту сельхозтехники. При этом в здании находились газовые баллоны и бочки с топливом. Из-за высокой температуры частично обрушилась кровля. Тем не менее в течение часа огонь локализовали, а затем и ликвидировали.

Площадь пожара составила 900 кв. метров. Данных о пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.