Москва, , 15:49 — REGNUM Безусловно, уход от доллара и американских платёжных систем смог бы понизить возможность санкционного давления на российскую экономику и валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Более того, уход от доллара происходит со временем естественным путем, так как Россия увеличивает оборот товаров и услуг с азиатскими странами.

Помимо этого, данный тренд был отражен в решении Минфина о включении в ФНБ японской иены и китайского юаня с долями 5% и 15% соответственно, при этом сократив доли евро и доллара с 45% до 35%, но сохранив долю фунта стерлинга на уровне 10%.

Изменения были во многом приняты аналитиками положительно, так как повышали диверсификацию фонда, особенно в условиях мирового кризиса. Также стоит отметить, что сокращение инвестиций РФ в американские ценные бумаги наблюдается далеко не первый год.

Так, совокупные вложения России в госбумаги США сократились в период с декабря 2017 г. по декабрь 2020 г. в 17 раз до $6,011 млрд, при этом наибольшее снижение пришлось на первую половину 2018 года после ужесточения американских санкций в отношении РФ.

Однако тут стоит понимать, что Россия ориентирована на экспорт энергоносителей и полезных ископаемых, значительная часть которых торгуется в американских долларах.

Также на данный момент национальная платежная система «МИР» не может полноценно заменить более привычные западные аналоги.

Помимо этого, в Китае, в отличие от России, национальные платежные системы имеют гораздо большее проникновение в стране, так как изначально КНР создавал свои внутренние системы в противовес западным аналогам.

В целом диверсификация в отношении валют и разработка собственных платежных систем — вполне здравая идея, да и платформа «МИР» вполне пригодна для расчетов внутри страны.

Стоит отметить, что в период пандемии была запущена программа по субсидированию внутреннего туризма при поддержке именно платежной системы «МИР», через которую предлагается заказывать туры для получения кэшбека», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем — это необходимость.

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