Лондон, , 15:58 — REGNUM Власти Великобритании на 10 тыс. человек сократят численность вооруженных сил, и компенсируют это более широким использованием беспилотников и современных технологий. Об этом, как передает 22 марта Yorkshire Evening Post, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.

«Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тысяч человек, вооружённые силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что правительство Британии намерено представить новую стратегию позднее 22 марта и уточняется, что, как ожидается, в ней будут существенно сокращены численность армии, а также количество танков и самолетов.

При этом указывается, что такие планы противоречат сделанным в 2019 году заявлениям премьер-министра страны Бориса Джонсона о том, что он «не планирует сокращать численность армии ни в каком виде». По данным британского минобороны, по состоянию на январь 2021 года численность вооруженных сил страны составляла 81 550 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительством Великобритании в рамках сил специального назначения королевства будет создано подразделение по борьбе с российским влиянием.