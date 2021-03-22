Красногорск, , 15:52 — REGNUM В Подмосковье планируют произвести ремонт в 81 объекте системы здравоохранения к 1 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

«Из 150 выявленных объектов у нас в первую очередь попал 81 объект, который должен быть отремонтирован до 1 сентября текущего года», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В число объектов, которые планируется отремонтировать до осени входят 22 поликлиники, 24 стационарных отделения, 23 подстанции скорой помощи и 12 специализированных учреждений.

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