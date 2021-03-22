Минск, , 15:52 — REGNUM Бывший глава «Белгазпромбанка», экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что не признаёт вину по делу о коррупции. Об этом он сказал 22 марта в суде, сообщает «Sputnik Беларусь».

Прокуроры зачитали обвинение на судебном процессе. Бабарико заявил, что статьи ему понятны, однако ему предъявили не конкретизированное обвинение.

«Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют», — сказал он.

Остальные семь обвиняемых полностью признали вину.

Как сообщало ИА REGNUM, Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы и легализации доходов, полученных преступным путем.