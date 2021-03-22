Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», в котором определят кандидатов в депутатов Госдумы РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Куйвашев планирует своим участием поддержать намеченные на сентябрь 2021 года выборы, а также коллег по партии. Кроме того, глава региона намерен привлечь внимание жителей к программам кандидатов.

Регистрация на праймериз началась 1 марта 2021 года. Приём документов пройдёт до 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы для участия в праймериз подал депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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