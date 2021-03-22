Сеул, , 15:50 — REGNUM С 22 по 27 марта в онлайн-формате проходит Сеульская неделя моды (Seoul Fashion Week-2021). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

По их словам, предварительно записанное мероприятие, в котором принимали участие около 40 известных и молодых модельеров, будет транслироваться в данный промежуток времени на канале Naver TV, домашней странице Seoul Fashion Week и на канале YouTube.

Известно, что в 2021 году мероприятия Сеульской недели моды проходят на фоне экспонатов Государственного музея Кореи, Государственного музея современного искусства и реки Ханган. Музеи впервые открыли свои двери для проведения такого мероприятия.

Отмечается, что открытие Недели моды записано в главном зале Государственного музея Кореи, на фоне национального сокровища № 86 — десятиэтажной каменной пагоды, которая находилась перед буддийским храмом Кёнчхонса.