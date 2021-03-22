Москва, , 15:46 — REGNUM Прививки от коронавируса в России показали высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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«В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью. То есть получили первый и второй компоненты вакцины», — заявил Путин.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это постоянно подтверждает, что российские вакцины абсолютно надёжны и безопасны», — указал он.