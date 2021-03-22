Минск, , 15:45 — REGNUM Все мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены ко 2 апреля — ко Дню единения народов двух государств. Такую возможность не исключили в комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и России.

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Как подчеркнул руководитель комиссии, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Давыдько, граждане обоих государств с нетерпением ждут, когда связь станет доступнее.

«Этот вопрос носит уже даже не экономический и технический, а политический характер», — цитирует БелТА Давыдько.

Союзные парламентарии обратились к Группе высокого уровня, заседание которой намечено на 30 марта, принять решение об окончательной отмене роуминга с 2 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена соответствующая «дорожная карта».

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Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявлял, что вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решён до конца 2020 года. Однако опытный режим эксплуатации каналов связи для пропуска роумингового трафика Союзного государства решением Группы высокого уровня при Совете министров Союзного государства продлен ещё на год.

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