Подгорица, , 15:45 — REGNUM На данный момент 8704 человека в Черногории получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 595 — вторую, говорится на сайте covidodgovor.me. Эти цифры соответствуют 1,3 процента населения страны.

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Вакцинация против коронавируса в Черногории началась 20 февраля, и первым, кто получил российскую вакцину Sputnik V, стал подопечный дома престарелых в Рисане.

Первые дозы вакцины прибыли в Черногорию в середине февраля, когда правительственная делегация получила партию из 2000 доз вакцины Sputnik V в аэропорту Подгорицы, их передала Сербия.

После этого в Черногорию прибыло пять тысяч доз вакцины Sputnik V из России, а затем еще 30 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.

7 марта в Черногорию прибыла вторая партия еще пяти тысяч российских вакцин Sputnik V из 50 тысяч согласованных доз.

Второй контингент из двух тысяч доз вакцины Sputnik V, подаренный Сербией, прибыл в Черногорию 9 марта.