Москва, , 16:00 — REGNUM Прежде всего США заинтересованы в развитии отношений с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«В первую очередь, эти отношения нужны самим США, поэтому когда они из РФ делают врага, вводят все новые и новые санкции, пора задуматься: а что дальше?» — рассуждает Володин.

По его мнению, диалог «должен вестись на принципах взаимного доверия и отсутствия двойных стандартов».

Говоря о высказываниях президента США Джо Байдена, Володин отметил, что в них «невозможно проследить никакой логики».

«Глава государства не должен так себя вести. Тем более, что он руководит страной, роль которой в мире огромна», — сказал Володин.

«Такое поведение говорит о его неадекватности, по-другому это невозможно объяснить», — подчеркнул спикер Госдумы.

США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о разговоре с президентом США Джо Байденом, в котором можно было бы обсудить накопившиеся проблемы и вопросы стратегической стабильности, говорится в заявлении российского МИДа. «Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях», — отметили в министерстве.

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