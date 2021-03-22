Москва, 22 марта, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Прежде всего США заинтересованы в развитии отношений с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В первую очередь эти отношения нужны самим США, поэтому когда они из РФ делают врага, вводят все новые и новые санкции, пора задуматься: а что дальше?» — рассуждает Володин.

По его мнению, диалог «должен вестись на принципах взаимного доверия и отсутствия двойных стандартов».

Говоря о высказываниях президента США Джо Байдена, Володин отметил, что в них «невозможно проследить никакой логики».

«Глава государства не должен так себя вести. Тем более что он руководит страной, роль которой в мире огромна», — сказал Володин.

«Такое поведение говорит о его неадекватности, по-другому это невозможно объяснить», — подчеркнул спикер Госдумы.

США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о разговоре с президентом США Джо Байденом, в котором можно было бы обсудить накопившиеся проблемы и вопросы стратегической стабильности, говорится в заявлении российского МИДа. «Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях», — отметили в министерстве.

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