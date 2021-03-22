Каргополь, Архангельская область, 22 марта 2021, 16:30 — REGNUM Николай Фомин живет в городе Каргополе Архангельской области. На городской окраине он создал детский парк «Медвежий край». В нем множество деревянных сказочных фигур, домиков с развлечениями, «Терем» с ледяными скульптурами. Взрослый билет стоит 100 рублей, детский 50, посетителей около 10 000 в год. Когда гостей мало, «затонуть» хорошему делу не позволяет мастерская деревянных изделий, которая работает тут же, в парке.

«Музей наличников» в «Медвежьем краю»
Николай Фомин, создатель детского парка развлечений «Медвежий край» и «Музея наличников»
«Музей наличников» в «Медвежьем краю»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Николай Фомин, создатель детского парка развлечений «Медвежий край» и «Музея наличников»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Резьба по дереву одно из двух увлечений Николая Фомина, первым было и осталось искусство ледяных скульптур, которыми Николай занимается с начала 1990-х. Среди деревянных изделий есть и наличники. К сожалению, покупатель пошел нетребовательный, ищет что подешевле, и сложных конструкции в ассортименте нет. Хотя Каргополь в Архангельской области, в смысле украшения домов, особый город. Северяне скуповаты на архитектурные излишества, и если делали красивые наличники, то «как у соседа».

Музейный наличник
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Музейный наличник
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Музейный наличник
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Музейный наличник
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Фото наличников на домах в Каргопольском районе Архангельской области
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Каргополе, в части наличников, издавна заявлена высокая планка — в Преображенской церкви 1692 года нет ни одного повторяющегося окна. Тогдашние жители приняли вызов, и несколько веков делали наличники непохожими на соседские. Многие их дома сохранились, и можно видеть, как было.

Дом с наличниками в Каргополе
Дом с наличниками в Каргополе
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Каргопольский дом с наличниками
Каргопольский дом с наличниками
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Дом в Каргополе с наличниками
Дом в Каргополе с наличниками
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Красивые наличники на многих домах в Каргополе
Красивые наличники на многих домах в Каргополе
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

К сожалению, советская власть отказалась от нефункциональной вычурности. 1991 год не восстановил традиции, хотя в городе богатые дома появились снова. Николай Фомин решил не участвовать в девальвации каргопольской архитектуры, и сохранил память о прошлом в «Медвежьем крае». Он сделал «Музей наличников», и хотя в нем только 5 окон и множество фотографий, начало положено.

Богат Каргополь на наличники
Богат Каргополь на наличники
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Богаты наличники Каргополя
Богаты наличники Каргополя
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Каргопольские наличники богаты
Каргополь богат на наличники
Каргопольские наличники богаты
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Каргополь богат на наличники
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Самый богатый на украшения дом
Самый богатый на украшения дом
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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