Москва, , 15:42 — REGNUM Американский доллар, используемый в качестве основной валюты для расчетов по международным сделкам, является одним из глобальных инструментов санкционного давления на Россию и те страны, которые не попадают в «правильный кильватер» сегодняшней внешней политики Соединенных Штатов, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«И совершенно логичным ходом в таком контексте является снижение «градуса» санкционных рисков в этом монетарном поле. Более того, снижение и возможный отказ от доллара в международных расчетах между Россией и Китаем, упомянутые в заявлении Лаврова — новость не сегодняшнего дня.

Тенденция на «дедоллоризацию» экономики была запущена Правительством еще в 2019 году, когда Центральный Банк снизил долю доллара в своих ЗВР с 43,7% до 23,6%.

В дополнение к этому крупнейшие российские энергетические компании «Роснефть» и «Новатэк отказались от расчетов в долларах по своим внешним контрактам.

Перечисленные выше действия и их возможное расширение в ближайшей перспективе — вполне логичный шаг в защите стратегических интересов страны при усиливающейся геополитической напряженности.

И дальнейшие действия в этом направлении будут зависеть исключительно от того, насколько глубоко зайдет политика «санкционных укусов», прежде всего, со стороны США», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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