Пекин, , 15:43 — REGNUM Китай поддержит политическое урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и внесёт свой вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин устно сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передаёт 22 марта Центральное телевидение Китая.

Послание северокорейскому лидеру передал глава Отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао при встрече с послом КНДР в Пекине. В нём говорится, что КНР будет вместе с КНДР и другими заинтересованными сторонами двигаться к политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.

Пекин также намерен поддерживать мир и стабильность на полуострове и внести «новый позитивный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание» этого региона. Китайский лидер поздравил коллегу из КНДР с успешным проведением в январе VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК).

Посол КНДР в ответ передал послание Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи поздравил председателя КНР с успешным противодействием пандемии COVID-19, искоренением абсолютной бедности и повышением уровня жизни китайских граждан.

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