Москва, , 15:42 — REGNUM Россия на текущий момент является одно из ведущих стран в борьбе с коронавирусом. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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«Россия сегодня располагает уже тремя вакцинами, и, безусловно, за таким результатом стоит большая напряжённая работа многих тысяч людей», — заявил Путин.

По его словам, в сложных условиях эпидемии, отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развёртыванию новых производственных мощностей.

«На многих площадках работа велась практически в круглосуточном режиме. Было внедрено и настроено современное высокоэффективное оборудование, созданы по-настоящему передовые биотехнологические производства, которые, по сути, не имели аналогов прежде», — указал он.