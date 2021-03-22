Токио, , 15:40 — REGNUM На летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио не будут работать волонтёры из-за рубежа. Об этом 22 марта сообщил журналистам генсекретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

По его словам, организаторы решили отказаться от приглашения волонтёров из-за рубежа. При этом Муто отметил, что организаторы вернутся к вопросу о допуске ограниченной группы иностранных волонтёров, без которых невозможна организация мероприятий.

Ранее организаторы сообщили о решении не допускать на Игры иностранных болельщиков.

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