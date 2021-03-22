Берлин, , 15:44 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes представил новый гиперкар Mercedes-AMG One. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Secret Autochannel.

Представил гиперкар семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. В движение AMG One приводит турбированный мотор V6 рабочим объёмом 1,6 л. Он развивает до 11 000 об/мин и функционирует с четырьмя электромоторами.

Если верить словам Хэмилтона, то новинка сочетает в себе динамические характеристики болидов «Формулы-1» с комфортом дорожного автомобиля AMG.

Автопроизводитель выпустит всего 275 единиц модели. При этом все гиперкары уже распроданы. Цена одного экземпляра составляет около 3 млн долларов.

Ранее главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шафер заявил, что компания создаст электрифицированный C-Class нового поколения на базе новой платформы MMA, предназначенной для электрифицированных моделей.

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