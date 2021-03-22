Самара, , 15:44 — REGNUM 147 млн рублей получит Самарская область в 2021 году из федерального бюджета на возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы. Об этом 22 марта сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, руководство региона добилось выделения федеральных средств на возведение нового корпуса в этом медучреждении.

«В этом году получим 147 млн рублей, ещё 466 млн — в следующем, благодаря чему на год раньше начнём работы. Когда в январе приезжал в больницу, сотрудники рассказали, что давно ждут новое здание и сами участвовали в его проектировании. Это важно, так как они лучше знают, что необходимо в работе на новом месте. Все их пожелания учли», — сообщил Азаров.

Он также отметил, что очень важным объектом является и новый онкогематологический корпус детской больницы им. Ивановой. Проект этого здания прошёл государственную экспертизу, отметил Азаров и сообщил, что настоящее время руководство региона ведет переговоры с министерством здравоохранения РФ о включении этого медицинского учреждения в федеральную программу на 2022−2024 годы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут создать центр медицинского туризма.