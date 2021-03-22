Самара, 22 марта 2021, 15:44 — REGNUM 147 млн рублей получит Самарская область в 2021 году из федерального бюджета на возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы. Об этом 22 марта сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, руководство региона добилось выделения федеральных средств на возведение нового корпуса в этом медучреждении.
Он также отметил, что очень важным объектом является и новый онкогематологический корпус детской больницы им. Ивановой. Проект этого здания прошёл государственную экспертизу, отметил Азаров и сообщил, что настоящее время руководство региона ведет переговоры с министерством здравоохранения РФ о включении этого медицинского учреждения в федеральную программу на 2022−2024 годы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут создать центр медицинского туризма.