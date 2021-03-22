Киев, , 15:38 — REGNUM Музыкальный продюсер, экс-участник группы «Грибы» и автор сольного проекта Youra Юрий Бардаш заболел COVID-19. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

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«У меня тоже [ковид]», — написал Бардаш в ответ на запись в соцсети телеведущего Ивана Урганта, который ранее заявил о том, что заболел COVID-19.

В комментариях к записи Урганту и Бардашу уже пожелали скорейшего выздоровления.

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