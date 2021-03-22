Киев, , 15:42 — REGNUM Более половины жителей Украины не намерены прививаться от COVID-19. Об этом сказано в результатах опроса, проведённого Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп». Отчёт опубликован на официальном сайте UIF.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По данным социологов, за минувший месяц число жителей Украины категорически негативно настроенных против вакцинации от COVID-19 выросло с 44% до 51%. К безусловной вакцинации готовы 10% опрошенных, остальные могут привиться при некоторых условиях, к примеру, в зависимости от предлагаемой вакцины.

44% участников опроса заявили, что не могут определиться, какая вакцина вызывает у них доверие. 16% опрошенных доверяют американской вакцине Pfizer, 11% — вакцине от компании Moderna, 9% доверяют российскому препарату «Спутник V». Только 3% опрошенных заявили, что доверяют индийской вакцине Covishield.

Опрос проводился с 3 по 13 марта 2021 года, всего было опрошено 2,4 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 7893 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Число пациентов, скончавшихся от последствий COVID-19 на Украине за всё время пандемии, превысило 30 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили почти 8 тыс. носителей коронавируса