Москва, , 15:37 — REGNUM Прежде чем комментировать относительно кейса губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, стоит обратить внимание на «внешнюю среду» в принципе, заявила корреспонденту ИА REGNUMуправляющий партнер АКГ «Эксперт Разведка», MBA, CFE, к. э. н София Иевенко.

«Согласно исследованиям международного антикоррупционного движения Transparency International, в 2020 году Россия заняла 129 место из 180 по уровню восприятия коррупции (с индексом CPI, равным 30 из 100). Столько же набрали Азербайджан, Малави и Габон. Для сравнения — самые лучшие показатели у Дании и Новой Зеландии с индексами на уровне 88 баллов.

При этом, именно для России, на протяжении многих лет занимающей столь неприглядные места, эксперты по противодействию коррупции отмечают отсутствие системного противодействия коррупции в форме возбуждения точечных единичных уголовных дел и таких же точечных изменений в законодательстве.

Кроме того, если говорить про проблему коррупции не только в России, но и в фармацевтической отрасли в целом, то согласно все тем же антикоррупционным исследованиям, фармацевтика занимает первые места по всем странам мира.

Наложив два вышеприведенных факта, а именно неприглядный уровень восприятия коррупции в России и коррумпированность фармандустрии, у любого появится закономерный вопрос, а почему именно сейчас и почему именно в Пензенской области разразился такой скандал?

В самом деле, если посмотреть на географию российских фармацевтических предприятий, то можно заметить, что Пензенская область не является ни самой крупной, ни самой значимой.

Более того, опираясь на личный опыт проведения антикоррупционных расследований, инициированных международными фармацевтическими компаниями в отношении своих российских дочек (брэнды которых не могут быть, по понятным причинам, раскрыты), с уверенностью скажу, что даже проанализировав открытые данные отечественных государственных тендеров, можно достаточно быстро вычислить, где, например, есть сговор по закупке лекарственных препаратов.

Самый простой пример, это когда в тендерной документации, несмотря на отсутствие прямого указания с наименованием «дружественной» вакцины, даются такие характеристики, которым априори соответствует только один препарат. То есть, налицо формальное соблюдение требованиям проведения тендеров, а по факту — у всех на глазах происходит тот самый сговор, возможность которого «одобрена» существующей системой.

Деяния Белозерцева, кстати, сумма обнаруженных «накоплений» которого сопоставима с 0,1% годового ВВП Пензенской области, ни в коем случае не должны быть оправданы по принципу того, что «другие делают так же» и «другие воруют больше». Важно понимать, что создание резонанса конкретно с его случаем не является системным решением существующей проблемы. Это лишь верхушка айсберга», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта по подозрению в коррупции был задержан глава Пензенской области Иван Белозерцев. Губернатору, а также пяти его соучастникам, в частности, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю и директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, предъявлено обвинение во взяточничестве.

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