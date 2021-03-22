Москва, , 15:37 — REGNUM Создание независимых от контроля Запада платежных систем может принести РФ существенную пользу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал соответствующее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Наличие дополнительных независимых платежных систем способно принести пользу. Как минимум ростом конкуренции и снижением тарифов. Да и любые риски санкций при этом радикально снижаются, — сказал Хестанов. — Отчасти альтернативой может выступить наличие корреспондентских отношений с зарубежными банками. До эпохи SWIFT использовалась телексная связь, и у многих банков она сохранилась в качестве резервной. Да, платежи по телексу медленно проходят, и стоимость транзакции велика. Но для крупных компаний это не проблема».

По его мнению, при наличии договоренности между центробанками отдельных стран создать аналог SWIFT относительно несложно. Кроме того, Хестанов уточнил, что в расчетах между РФ и Китаем замена доллара на рубль или юань вполне реализуема.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что РФ нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару.