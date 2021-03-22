Магас, , 15:36 — REGNUM В Ингушетии в числе пострадавших в ходе ДТП в Назрановском районе оказались четверо человек с ограниченными возможностями здоровья из Дагестана. Они находились в специализированной машине для перевозки инвалидов. По факту аварии организована проверка прокуратуры Ингушетии, сообщили в ведомстве.

Напомним, ДТП с участием четырех автомашин произошло утром 22 марта в районе села Гази-Юрт на автомобильной дороге «Кавказ». Четверо человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в республиканскую больницу. Один из них помещен в реанимацию.

По данным Интерфакса, всего участниками ДТП были восемь автомашин. Половина из них покинула место происшествия в виду незначительности повреждений транспортных средств и людей, находившихся в них.

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