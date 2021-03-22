Подгорица, , 15:34 — REGNUM Черногория занимает седьмое место в мире по показателю смертности на 100 тысяч населения. Значение показателя — 186 смертей на 100 000 жителей, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

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Первая жертва COVID-19 в Черногории была зарегистрирована 22 марта 2020 года, с тех пор скончались 1199 человек.

Наибольшее количество смертей было зафиксировано в феврале 2021 года, когда 210 человек умерли в результате заражения коронавирусом.

Смертность составляет 1,37 процента.

Гибралтар занимает первое место в мире по количеству смертей на 100 000 жителей (279 случаев), за ним следуют Сан-Марино с 233 случаями и Чехия с 230 случаями на 100 000 жителей.

На четвертом месте Словения с 205 смертельными случаями на 100 000 жителей, Бельгия с 195 и Венгрия с 189.