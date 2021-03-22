Волгоград, , 15:42 — REGNUM За мошеннические действия под видом предоставления интимных услуг осуждён житель Волжского Волгоградской области. 20-летний молодой человек выманил у «клиента» более 100 тысяч рублей, сообщили корреспонденту 22 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

Злоумышленник создал на сайте интимных знакомств анкету от имени девушки. Когда поступил звонок от клиента, молодой человек, меняя голос, представился этой девушкой и её «администратором». Он потребовал предварительную оплату за услуги в размере трёх тысяч рублей и аренду апартаментов за четыре тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник убедил потерпевшего, что необходимо внести 10 тысяч рублей «страхового взноса», 20 тысяч рублей за устранение «внезапной второй заявки» и 75 тысяч рублей «для проверки банковского счёта». Разговор с клиентом длился 1,5 часа, потерпевший перевёл псевдосутенёру 112 тысяч рублей.

На суде молодой человек полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также обязали вернуть деньги потерпевшему. Адвокат осуждённого подал апелляцию, однако Волгоградский областной суд после изучения материалов, не стал менять решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.