Лос-Анджелес, США, , 15:31 — REGNUM В Сети появился первый тизер-трейлер третьего сезона комедийного сериала «Чудотворцы». Об этом 22 марта сообщает «Мир Фантастики».

Третий сезон выйдет с подзаголовком «Орегонская тропа», его события будут разворачиваться на Диком Западе. Дата премьеры первого эпизода пока не сообщается.

Напомним, «Чудотворцы» — это комедийный сериал-антология, созданный американским сценаристом Саймоном Ричем. Главные роли в нём исполнили Дэниел Редклифф и Стив Бушеми.

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