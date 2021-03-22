Санкт-Петербург, 22 марта, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2021 году продолжаются региональные выплаты медицинским работникам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Единовременные выплаты по 300 тысяч рублей в текущем году уже получил 4041 медик, заболевший COVID-19 на работе, сообщили 22 марта в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

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Четыре семьи петербургских медиков, скончавшихся в результате инфекции, которой они заразились на работе, получили от города выплату в 1 миллион рублей каждая. Общая сумма выплат в 2021 году достигла уже 1,2 млрд рублей.

«В прошлом году поддержку от города получили 11 178 медиков. Были произведены выплаты членам семей 37 умерших медицинских работников. Общая сумма выплат составила 3,7 млрд рублей», — отметил Олег Эргашев.

Порядок предоставления и размер выплат остался таким же, как в 2020 году: заболевшим на работе медикам — 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности — 500 тысяч рублей, членам семьи в случае смерти медработника — 1 млн рублей.

Помимо региональных выплат, медработники, пострадавшие при борьбе с пандемией, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты от Фонда социального страхования на основании справок медицинских организаций. Такие страховые выплаты, начиная с мая 2020 года, получили 15 159 петербургских медиков, заболевших COVID-19 на работе, и семьи 33 скончавшихся медработников.