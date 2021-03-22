Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Наврузом. Об этом глава государства написал 22 марта на своей странице в Instagram.

«Этот праздник олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни», — написал президент.

Он отметил, что традиция празднования Навруза является показателем исторического самосознания казахов. Токаев пожелал всем жителям Казахстана благополучия, счастья и радости.

Напомним, Навруз в Казахстане отмечают 20 марта. Граждане республики отдыхают с 20 по 24 марта, при шестидневной рабочей недели — с 21 по 24 марта.