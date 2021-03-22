Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM В Екатеринбурге проведут для родителей будущих первоклассников «народное тестирование». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском департаменте образования.

Родители смогут заполнить пробную версию формы для записи своего ребёнка в школу. «Тестирование» пройдёт 23 марта 2021 года с 18:00 до 22:00 (время местное).

Все заявки, которые будут поданы в рамках тестового приёма, будут позже аннулированы. Форму можно заполнить на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, подача «настоящих» заявления начнётся с 1 апреля 2021 года.

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