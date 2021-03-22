Подгорица, , 15:26 — REGNUM Решение апелляционного суда Черногории подтверждает абсурдность утверждений о предполагаемой причастности России к попыткам организации какой-либо незаконной деятельности в Черногории, заявил посол России в Подгорице Владислав Масленников в интервью изданию Vijesti.

«Мы много слышали о так называемой попытке государственного переворота в день выборов 2016 года, поэтому хочу отметить, что мы воспринимаем решение апелляционного суда Черногории от 5 февраля 2021 года как убедительное подтверждение абсурдности предполагаемой причастности России к организации, «которая ведет незаконную деятельность в Черногории», — сказал Маслеников.

Апелляционный суд отменил приговор первой инстанции по делу о государственном перевороте и вернул дело в верховный суд, который ранее признал виновными 13 человек, в том числе двух граждан России, в покушении на терроризм.

«Россия не ведет гибридную или какую-либо другую войну против Черногории, и что ответные меры России остаются в силе для всех стран-членов ЕС, которые ввели против нее санкции, а также для тех, которые присоединились к ним, включая Черногорию», — отметил посол России.

Говоря о нынешних отношениях между Черногорией и Россией, посол отметил, что 2021 год является юбилейным для российско-черногорских отношений. В этом году исполняется 310 лет с момента установления официальных контактов между Россией и Черногорией и 15 лет дипломатических отношений между Россией и современной Черногорией.

«Как недавно заявил президент России Владимир Путин, народы наших стран связывают многовековые традиции дружбы и духовного единства, и мы надеемся, что наши межгосударственные отношения будут развиваться в этом направлении. Россия к этому готова», — сказал Маслеников.