Рутульский р-он, , 15:26 — REGNUM В Дагестане сошла лавина в Рутульском районе. Снежные массы большого объема завалили дорогу к девяти населенным пунктам. Без связи с миром оказались около 4000 жителей, передает ГТРК «Дагестан».

Сход лавины произошел вблизи села Цахур вечером 21 марта. Перекрыта автомобильная дорога в села Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах и Кусур, пишет «Черновик».

В настоящее время расчисткой снежных завалов занимаются специалисты минтранса Дагестана, в работе задействованы три единицы спецтехники. В ведомстве рассчитывают, что движение автотранспорта к селам будет восстановлено уже к вечеру 22 марта.

По данным МЧС, в Дагестане в период с 18:00 22 марта по 18:00 23 марта 2021 года в сохранится угроза схода лавин в горных районах республики.