Токио, , 15:25 — REGNUM Хоррор-игра Dark Deception: Monsters & Mortals получит дополнение-кроссовер с франшизой Silent Hill. Об этом стало известно 21 марта из видеоролика, опубликованного на YouTube-канале студии Glowstick Entertainment.

Релиз дополнения Silent Hill состоится уже 23 марта 2021 года. По словам разработчиков, приобрести его можно будет только в течение ограниченного времени.

Напомним, Dark Deception: Monsters & Mortals — это онлайн-ужастик, в котором игроки могут управлять как смертными, так и могущественными монстрами. Релиз проекта состоялся в ноябре 2020 года.

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