Брюссель, , 15:27 — REGNUM Грузии не стоит отклоняться от прозападного курса развития, так как это может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявил журналистам глава МИД Грузии Габриэлюс Ландсбергис 22 марта перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Литовский дипломат отметил, что в Евросоюзе озабочены тем, что в Грузии разразился политический кризис, и следят за развитием ситуации.

«Евросоюз должен послать чёткое послание, что путь Грузии к Европе и НАТО проходит только по демократическому пути и верховенству закона. Если Грузия отклонится от этого курса, это может создать угрозу не только для трансатлантического пути Грузии, но и для её восточных партнёров в целом», — сказал Габриэлюс.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии заявили о «неразделимости» ЕНД и Саакашвили