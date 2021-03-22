Москва, , 15:25 — REGNUM Россия и Казахстан должны наращивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, которое снизилось на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 22 марта, во время переговоров со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«В двусторонних отношениях очень важно наращивать наше торгово-экономическое сотрудничество, которое, к сожалению, не столь эффективно развивалось из-за пандемии», — подчеркнул премьер-министр.

При этом он указал на то, что отношения двух стран динамично развиваются, профильные министры находятся в постоянном контакте. По словам Мишустина, они проводят постоянную работу над тем, «чтобы взаимодействие России и Казахстана развивалось эффективно, в соответствии с теми целями и задачами, которые ставят лидеры двух стран».

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«На сегодняшний день мы видим успехи, у нас во многих отраслях увеличивается взаимный товарооборот», — отметил глава российского правительства.

Он добавил, что речь, в частности, идёт о сельском хозяйстве, промышленности, торговле, инфраструктурном строительстве.