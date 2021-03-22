Москва, , 15:22 — REGNUM Логика распада мира на валютные зоны переходит из экономического поля в политическое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что для снижения санкционных рисков как России, так и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность, в частности отойти от использования западных международных платёжных систем и отыскать альтернативу доллару.

«В реальности это означает, что логика распада мира на валютные зоны переходит из экономического поля в политическое. И это, конечно же, очень важная вещь. Что Лавров имеет в виду конкретно, пока не совсем понятно. Но сам по себе такой переход очень показателен. Это означает, что, скорее всего, уже достигнуты принципиальные договоренности о разделе мира на валютные зоны, и по этой причине разговаривать надо всерьез и открыто, — сказал Хазин. — В настоящее время альтернативные платежные системы сделать уже довольно легко. На базе цифровых валют, на базе альтернативных национальных систем. Все это можно сделать».

Как подчеркнул Хазин, нужно лишь принять некое принципиальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что когда речь идет о поиске платежных систем, альтернативных долларовой, то, возможно, стоит обратиться к системе, построенной на золоте.

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