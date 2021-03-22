Красногорск, , 15:26 — REGNUM По состоянию на 22 марта в Подмосковье действует 460 свалок строительных отходов. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Андрей Разин, в Подмосковье в рамках борьбы с нелегальными свалками активно используют фотофиксацию и систему контроля за перемещением транспорта,

«Работа в 2020 году была организована достаточно системно. По состоянию на март этого года мы выявили еще порядка 357 свалок, что на 40% меньше, чем аналогичный период прошлого года», — заявил чиновник.

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